大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季7月末、ジェームズ・アウトマン外野手と引き換えに、ミネソタ・ツインズからブロック・スチュワート投手を獲得するトレードを行った。これについて、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は双方が損をしたと切り捨てている。

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それぞれから請われて新天地へ移った両名だが、スチュワートは加入早々に右肩故障で離脱すると、5月上旬に復帰するもわずか2登板で再離脱。アウトマンも2025年は打率.147、今季も11日終了時点で打率.121とほとんど結果を残せていない。

同メディアは「スチュワート獲得のトレードは、ここ数年のドジャースにとって数少ない失敗例になりつつある。もちろん球団としては、彼がいずれ復調して戻ってくることを期待している。しかし、万が一それが叶わなかった場合に備え、別の保険となる選択肢を確保しておきたいと考えるかもしれない」と言及。

続けて、「アウトマンは2023年は本物の将来性を示していたが、その後は打撃面で安定感を欠き、チームとしても彼に継続して打席を与え続けることはできなかった。その意味では、放出の判断自体は理解できるものだった。ただ、その対価として獲得したスチュワートも期待外れに終わっており、球団にとってはフラストレーションの溜まる展開となっている。結局のところ、どちらの側も何の成果も得られていない」と厳しく評している。

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