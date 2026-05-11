今日の運勢 5月12日（火） 12星座占いランキング第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月12日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月12日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？自分のやりたいことが現実になっていく流れにありそうです。周りに左右されすぎず、自分の考えや判断を大切にすることで、安心できる形が整っていくでしょう。自分なりにひとつずつ決めていくことで、さらに流れが整う方向へと加速していきそうです。自分が感じている違和感は大切にしてみてください。自分が心地良さを感じる方向へと向かっていくことで、スムーズな流れに乗れそうです。判断に迷うときは、直感を大切にして、納得できることが安定した穏やかな未来を作りあげていくでしょう。自分の思いは一度心で整理してから出すと良さそうです。自分が何を感じているかを丁寧に見つめることで、流れがスムーズに変わって行きそうです。視点を少し広げていくことで、余裕のある判断がしやすくなり、関係性も落ち着いていくでしょう。意識の中で強く感じるものは高次元からのメッセージかもしれません。自分にとって必要なものとそうでないものを教えてくれているかもしれません。欲や執着も大切なメッセージのひとつとして受け止めることで、進む方向が見えてきそうです。物事の結果が出やすい時期になりそうです。これまで抱えてきた負担や痛みも、終わりを迎えることで次の段階へ移っていきます。すぐに前向きになれなくても、ここで感じたことは今後の大切な指針となっていきます。状況を受け止めることで、新しい流れへと自然に切り替わっていきます。懐かしさや安心できる感覚が戻ってきやすく、心が落ち着く方向へと整っていく流れにあります。過去の経験や思い出の中に、今の自分にとって大切なヒントが見つかりやすくなります。素直な気持ちを大切にすることで、人との関係も穏やかに深まっていきます。抱えていた不安や重たい思考が少しずつほどけ、心に余裕が戻り始める流れにあります。考えすぎていたことも距離を置いて見つめ直すことで、受け止め方が変わっていきます。ひとりで抱え込まず、回復へ向かい気持ちは軽くなっていきます。変化のタイミングにいるのかもしれません。終わりきれていないものや手放しきれていない感情に気づくことで、少しずつ整理が進んでいきます。今の状態を否定せず受け止めることで、自分に合うペースで流れが整っていきます。急ぎたい気持ちがあっても、1つひとつ確認しながら進めることで、結果的に安定した形につながっていきます。今は流れを整える時間として、状況を丁寧に見つめることが大切です。焦らず進むことで、次の動きにつながる土台が整っていきます。相手の気持ちを優先するだけでなく、自分がどう感じているかにも意識を向けることで、心のバランスが整っていきます。抱え込んでいた想いを整理していくことで、安心できる距離感が見えてきます。自分の感情を大切にすることで、関係性も落ち着いた方向へと変わっていきます。表に出ていない違和感や不安に気づくことで、状況を整え直すきっかけが見えてきます。急激な変化を待つよりも、今のうちに整えておくことで安心できる形につながっていきます。少しずつ見直しを重ねることで、安定した方向へと流れが変わっていきます。今のやり方を見直し、自分に合う進め方に調整していくことで、少しずつ感覚が整っていきます。完璧を目指すよりも、続けやすい形を選ぶことが大切です。小さな積み重ねを続けていくことで、安定した成果へとつながっていきます。焦って結論を出すよりも、情報や気持ちを整理していくことで、少しずつ見通しが立っていきます。伝えたいことも、一度落ち着いて見直すことで、自分にとって納得できる形が見えてきます。整理された視点が戻ることで、自然と進む方向も定まっていきます。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/