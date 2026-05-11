ロッテ、アンドレ・ジャクソンが12日の日本ハム戦に先発登板！「とにかく…

千葉ロッテマリーンズ 最新情報

千葉ロッテマリーンズは11日、翌12日に本拠地・ZOZOマリンスタジアムで行われる北海道日本ハムファイターズ戦の予告先発投手としてアンドレ・ジャクソン投手を発表した。

ジャクソン投手は登板を前に「やっぱり先発陣が任されたゲームをしっかり作って、チームを勝利に導いていくという気持ちを持って今週も戦いたい。まだまだ試合はありますけど、1試合1試合戦っていかなくてはいけないのでとにかく集中して臨みたい」と力強くコメントした。

今季ここまで6試合に先発し、2勝3敗、防御率4.50。奪三振率9.25と三振を奪う能力は高く、直球とチェンジアップを軸にした投球でローテーションの一角を担っている。

日本ハム戦は今季すでに2試合に登板し、1勝1敗、防御率3.00、被打率.167と相性は悪くない。本拠地のZOZOマリンスタジアムでは3試合で1勝1敗、防御率3.79をマークしており、ホームのマウンドでの力投に期待がかかる。

直近の登板となった5日のオリックス・バファローズ戦では6回5失点と苦しい内容だったが、4月28日の東北楽天イーグルス戦では7回を1安打無失点、12奪三振の圧巻の投球を披露しており、本来の実力は折り紙付きだ。

チームの上位浮上に向けて、エース格の投球が求められる一戦となる。

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