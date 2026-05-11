「マインドを体現している」大谷翔平所属のドジャース、若手先発の台頭は…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担うジャスティン・ロブレスキ投手がここまで好成績を残している。本格的にブレイクの時を迎えつつあるが、その裏には昨季まで共に戦ったクレイトン・カーショー氏の存在があるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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現在25歳のロブレスキは、メジャーした2024年から2025年にかけては通算6勝にとどまっていた。一方、今季は日本時間11日終了時点で7登板、5勝1敗、防御率2.42と、昨季の白星数に早くも並んでいる。

同メディアは「カーショー氏は昔から、“メンター”という肩書きをあまり好んでこなかった。もちろん、それは『まったく助言をしなかった』という意味ではないが、新加入の選手たちを積極的に世話する役割は、クラブハウス内の別のベテランたちに任せるスタンスを取っているように見えていた」と言及。

その上で、「しかし、ロブレスキに関しては例外を作っているのかもしれない。彼が日曜日のセントルイス・カージナルス戦で先発した後、デーブ・ロバーツ監督は『彼にはクレイトンという素晴らしいメンターがいる。そして多くの場面で、彼は“打者に向かっていき、打球を打たせる”というマインドセットを体現していると思う』と語っている」と記している。

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