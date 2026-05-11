パステルカラーが新鮮！タグ・ホイヤーの新作フォーミュラ1 ソーラーグラフ パステルシリーズ

1986年以来、レーシングカルチャーと深く結びついてきた「タグ・ホイヤー フォーミュラ1」。デビュー以来、個性とパフォーマンスのシンボルであり続けてきたモデルであり、タグ・ホイヤーの名を冠した初のウォッチコレクションである。「タグ・ホイヤー フォーミュラ1」はアイコニックなひとつのシンボルとして時代とともに進化を続け、デザインや技術、そしてカルチャーの変化を映し出してきた。

【画像】レーシングスピリットをパステルカラーに宿す「タグ・ホイヤー フォーミュラ1 ソーラーグラフ」（写真12点）

進化を続けてきた「タグ・ホイヤー フォーミュラ1」は、本年の新作モデルとしてパステルシリーズをリリースした。ベージュは控えめでありながら温かみのある存在感を、パステルピンクは生命力とエネルギーを、パステルブルーは清涼感と透明感を表現している。本シリーズは、過去の色合いよりも柔らかく鮮やかな色彩を起用しており、今までとはまた一味違う雰囲気となっている。

ムーブメント部分にはソーラーグラフ ムーブメントを搭載。自然光および人工光の両方をエネルギーとして取り込むことが可能なため、ほぼ無限の動力源を実現。直射日光を1分間受けるだけで約1日駆動し、約40時間の光照射でフル充電が完了、完全な暗闇でも最大約10か月間の駆動を可能にしている。

停止後もわずか10秒の光で再始動するため、どんなシチュエーションでも少量の光があれば使用することができる、心強いモデルとなっている。

タグ・ホイヤー フォーミュラ1 ソーラーグラフ

WBY111B.BA0042

TH50-00 / クォーツ / パステルグリーンダイヤル / ステンレススティール製ケース / ケース径 38mm / 100ｍ防水 / ステンレススティール製ブレスレット/ 407,000円（税込）/ 2026年5月発売

WBY111C.BA0042

TH50-00 / クォーツ / パステルブルーダイヤル / ステンレススティール製ケース / ケース径 38mm / 100ｍ防水 / ステンレススティール製ブレスレット/ 407,000円（税込）/ 2026年5月発売

WBY1163.FT8113

TH50-00 / クォーツ / パステルブルーダイヤル / THポリライト製ケース / ケース径 38mm / 100ｍ防水 / パステルブルーラバーブレスレット/ 286,000円（税込）/ 2026年5月発売

WBY1164.FT8114

TH50-00 / クォーツ / ベージュダイヤル / THポリライト製ケース / ケース径 38mm / 100ｍ防水 / ベージュラバーブレスレット/ 286,000円（税込）/ 2026年5月発売

WBY1165.FT8115

TH50-00 / クォーツ / パステルピンクダイヤル / THポリライト製ケース / ケース径 38mm / 100ｍ防水 / パステルピンクブレスレット / 286,000円（税込）/ 2026年5月発売