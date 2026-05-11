千葉ロッテマリーンズは、「BLACK SUMMER WEEK supported byクーリッシュ」の期間中である7月18日～20日福岡ソフトバンクホークス戦(いずれもZOZOマリンスタジアム)にて、昨年および一昨年の開催で約6万人が参加したイベント「BSW AFTER GAME PARTY」を開催することを発表した。

本イベントでは、音楽に合わせて映像、照明、ウォーターキャノンなど水を使用した演出効果が加わり、試合終了後のグラウンド内が歌って踊れるフェス仕様に変貌。

外野エリアは一般開放され、誰でも無料で参加することができる。

また、「BLACK SUMMER WEEK supported byクーリッシュ」の最終日である8月9日オリックス戦(ZOZOマリンスタジアム、17時00分試合開始)にて、試合後に「BLACK SUMMER WEEK The Final Fireworks」と題した打ち上げ花火も実施する。

BSW開催期間を振り返る映像と音楽と共に花火が打ち上げられる。当日の試合終了から約10分後より打ち上げ開始予定で、試合終了時刻が20時30分を過ぎた場合や悪天候の場合は中止。

それぞれのイベント詳細は球団公式ホームページよりご確認ください。

＜BSW AFTER GAME PARTY概要＞

実施日：7月18日～7月20日 計3試合

実施時間：試合終了後、約25分後より開始予定。30分間程度。

参加対象：どなたでも参加無料。

＜BLACK SUMMER WEEK 2026 The Final Fireworks概要＞

実施日：8月9日のオリックス戦。

実施時間：試合終了後、約10分後より開始予定

※天候不良時は予告なく中止となる場合があります。

【関連記事】

【了】