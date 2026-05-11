オリックスは11日、7月のホーム公式戦6試合で開催される「Bs オリ姫デー2026 supported by エクスドリーム不動産」に先駆けて、「オリメン投票 2026」でトップ10に選ばれた「自然体」な選手たちによるメインビジュアルを公開したと発表した。

ビジュアルコンセプトは「natural」。白シャツ、白パンツ、白スニーカー。すべてをホワイトで統一したシンプルなスタイリングで、選手一人ひとりがまとう空気感や、ありのままの魅力を際立たせた。

ビジュアルは「#B_natural」として展開し、各選手の撮り下ろしカットは球団公式 SNS などで順次公開予定。

▼ 選手コメント

・オリメン投票2位 中川圭太選手

「白一色の普段しないファッションだったので『似合うかな?』と少し不安でしたが、新しい挑戦ができました。これまでのオリ姫デーとは一味違ったテイストで、個人的にも好きなコンセプトでした」

・オリメン投票4位 山﨑颯一郎選手

「着心地の良い白シャツで、リラックスした雰囲気の中で撮影していただきました。髪は濡れ感のあるスタイルにセットしてもらったので、少し大人っぽい印象になっていると思います。『natural』で飾らない僕たちを見てもらえると嬉しいです」



・オリメン投票6位 太田椋選手

「これまでのオリ姫デーの撮影と違って『笑顔ではなく自然体で』と言われたので、気負わずに臨むことができました。白を基調としたスタイリングが新鮮ですし、僕たちの新しい姿をお見せできたのではないかと思います」