「本当に感謝しています」今永昇太が母の日にお母さんへ愛情メッセージ！…















今永昇太 最新情報



シカゴ・カブスの今永昇太投手は10日（日本時間11日）、母の日にちなんでお母さんへのメッセージを公開した。













インタビューでは「子どもの頃から現在に至るまで何不自由なく、野球そして暮らしをさせてもらって本当に感謝しています。アメリカで料理をしたり色んなものを買ったりするたびに、母親の素晴らしさや偉大さを実感します。」と語り、「今後は自分の人生も楽しみながら過ごしてください。」と感謝の気持ちを伝えた。



異国での生活を通じて、改めてお母さんへの感謝が深まっているという今永投手。その言葉には、メジャーの舞台で奮闘するからこそ感じる温かみがにじんでいた。



マウンドでも充実のシーズンを送っている。今季ここまで8試合に先発し、4勝2敗、防御率2.28をマーク。



奪三振率10.08と安定した投球を続けており、5月は2試合連続でクオリティスタートを達成するなど好調をキープしている。



グラウンドでも言葉でも、多くの人の心を掴んだ今永投手の母の日となった。





















【動画】今永昇太、母の日にお母さんへ「本当に感謝しています」！異国の地から届けた愛情メッセージ

MLB Japanの公式Xより













🥰 のひとことインタビュー！ 投手からお母さんへの感謝のメッセージです👏

— MLB Japan (@MLBJapan)【関連記事】【了】