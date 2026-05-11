レアル・マドリードを率いるアルバロ・アルベロア監督が、今シーズンを無冠で終えることが決まったバルセロナ戦後に「レアル・マドリードは必ず復活する」とファンに誓った。10日、スポーツ専門メディア『ESPN』がコメントを伝えている。

レアル・マドリードは、10日に行われたラ・リーガ第35節でバルセロナとの“エル・クラシコ”を戦い、0－2で敗戦。この結果、宿敵バルセロナがラ・リーガ連覇を果たすと同時に、レアル・マドリードの2季連続での無冠が確定した。なお『ESPN』によれば、レアル・マドリードが2季連続でタイトルを逃すのは20年ぶりとのことだ。

試合後、アルベロア監督は「ファンが感じてるフラストレーションや、今季への不満も理解している。我々にできることは、努力を続け、未来に目を向け、今季の何が間違っていたのかを学ぶことだ」とし、「レアル・マドリードは必ず復活する。これまで何度も倒れるたびに立ち上がってきた。ファンが起こるのは理解できる。それを変えていかないといけない」と、必ず立ち直ることをファンに誓った。

またアルベロア監督は、自身の将来について「クラブと話し合うつもりだ」と述べ、今季のチームが抱える問題についてこう語った。

「何度も言ってきたように、チームとして一歩を踏み出さなければいけない。我々は何を成し遂げたいのかをはっきりさせ、より明確な考えを保つ必要がある。そして、個人よりもチームを優先しなければいけない」

「常にはっきりとした方向性があるべきだ。それが出発点になる。勝ち点を落とすべきでない相手との試合で、我々はあまりにも多くの勝ち点を失ってしまった」

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