大谷翔平 最新情報

阪神タイガースの高橋遥人投手が、圧巻の投球で早くもアメリカからの注目を集めている。特に、大谷翔平選手をはじめとする日本人選手への関心が高いロサンゼルス・ドジャースのファンからも、将来的な獲得を期待する声が出ているようだ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

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高橋は水曜日の登板で、中日ドラゴンズを相手に無四球、奪三振10の完封勝利を記録した。これで高橋は3試合連続完封、直近5試合の先発登板で完封4、32イニング連続無失点を記録し、今季の防御率は0.21という驚異的な数字になっている。

NPBの選手が際立った活躍を見せるたびに、ドジャースファンが反応するのは自然な流れだ。ドジャースには大谷の他にも山本由伸投手や佐々木朗希投手らが在籍しており、日本人選手に縁の深い球団というイメージが強い。

しかし、高橋の獲得には懐疑的な声もあるようだ。高橋はすでに30歳で、ドジャースのロースターも決して若いとは言えない。さらに、キャリアを通じて故障に悩まされてきた点も懸念材料となっている。

ドジャースファンから熱い視線を浴びる高橋についてステビンス氏は「NPBの選手が素晴らしい活躍を見せると、ドジャースファンは必ず注目する。最近、アメリカで注目を集めているのは、高橋だ。彼は信じられないほどの快進撃を続けている」と言及した。

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