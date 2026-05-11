プロイセン・ミュンスター（ドイツ2部）に所属するFW山田新が、2試合連続ゴールを記録した。

ブンデスリーガ2部で最下位に沈むプロイセン・ミュンスターは10日に行われた第33節でダルムシュタットと対戦。2試合連続で先発出場した山田は0－0で迎えた8分にDFラインの裏に抜け出し、GKとの一対一で股抜きシュートを決めて先制点を挙げた。なお、山田にとっては2試合連続ゴールとなり、直近の4試合で3得点目となった。

チームはその後、15分に追いつかれると、勝ち越しゴールを奪うことはできず、1－1のまま試合は終了。山田は今年1月の加入後、最長となる76分までプレーしたが、プロイセン・ミュンスターは最終節を前に最下位での3部降格が決定した。

現在25歳の山田は川崎フロンターレのU－15や同U－18、桐蔭横浜大学を経て2023年に川崎Fのトップチームに加入。そして、昨年7月にセルティックに完全移籍を果たしたが、思うような出場機会を得ることができず、今年1月にプロイセン・ミュンスターにレンタル移籍。先月19日に行われたシャルケ戦で欧州初ゴールを決めるなど、同クラブではここまで公式戦9試合出場で3ゴールを記録している。

【動画】山田新が2試合連続ゴール！