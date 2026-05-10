大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、開幕からここまで今一つ調子が上がってきていない選手がいる。今季新加入のカイル・タッカー外野手もその一人だが、大型契約を結んでいることもあり、人一倍風当たりは強まっているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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タッカーはメジャーデビューした2018年から昨季までに通算147本塁打を放つなどした実績を買われ、4年2億4000万ドルでドジャースに加入した。しかし、今季は日本時間7日終了時点で36試合、打率.252、4本塁打、19打点とまだ本領発揮には至っていない。

同メディアは「タッカーは今季開幕からここまでで、“最大級の期待外れ”の一人として扱われている。ブリーチャーレポートのケリー・ミラー氏は今季の球界における失敗選手トップ10を発表し、その不名誉なリストにタッカーの名前を含めた」としつつ、「彼は過去7年、162試合換算で平均32本塁打、26盗塁という成績を残してきた。さらに、過去2年は序盤が特に素晴らしく、3・4月だけで打率.289、14本塁打、13盗塁をマークしていた。しかし、ドジャース加入後の彼はここまで代替可能レベルの選手にとどまっている」という同氏の見解を紹介。

一方で、「彼ほどの才能を持つ選手が、この不振をシーズン終盤まで引きずるとは考えにくい。いずれ状態を上げ、本来の打撃を取り戻す可能性は高い」と、最終的には帳尻を合わせてくるだろうとも予想している。

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