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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は今季、先発ローテーションに復帰したものの、期待に応える投球を見せられていない。その中で、今後も先発として起用すべきかどうかをめぐる議論が続いているようだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

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佐々木は今季ここまで6試合に先発し、28回2/3を投じて防御率5.97の成績だ。ルーキーイヤーだった昨季は、8試合の先発と2試合の救援登板で防御率4.46だった。表面的な数字だけを見れば、昨季よりも苦しんでいるように映る。

その中、ブレイク・スネル投手の復帰が間近に迫り、ドジャースの先発陣には登録枠の問題が迫っている。佐々木、エメ・シーハン投手、ジャスティン・ロブレスキ投手のうち、誰かが厳しい立場に置かれる可能性がある。

佐々木がリリーフに回るとの見方が強い一方で、数字だけでは見えない進歩もある。今季は速球の平均球速が97マイル（約156.1キロ）前後で安定しており、1球ごとの球速にばらつきがあった昨季とは違う姿を見せている。

状態を持ち直しつつある佐々木についてエスピナル氏は「メジャーでトップレベルの相手と対戦することほど、彼が課題を解決するための良い方法はない。これまでに示した進歩と、ドジャースが持つ豊富な戦力を考えれば、チームは彼をメジャーに残し、トップクラスの指導者であるマーク・プライアー氏の元に残す余裕があるはずだ」と言及した。

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