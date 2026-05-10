大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、直近4度の先発登板のうち、指名打者（DH）として二刀流出場したのが1試合だけとなっている。大谷の打撃不振は、この起用の変化が原因だとの声もあるが、本人とデーブ・ロバーツ監督には意見の相違がある。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。

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これまでに大谷が何度も深刻な肘の故障を経験してきたこともあり、球団は二刀流の起用を慎重に進めている。また、打撃不振の最中にあることから、1試合に1つの役割へ集中させることで改善を促したい狙いもあるようだ。

これに対して大谷は「個人的には、投球が打撃に影響を与えているとは思わない。しかし、打撃面に関しては、不振が予想より少し長引いているのは事実だ」と語った。

一方でロバーツ監督は「投球には、先発登板当日の打席での精神的な負担や、打撃練習を行う翌日の身体への負担などがある。つまり2日間にわたる影響がある」と二刀流が打撃不振の原因だと考えている。

お互いに不振の原因について異なる見解を示しており、レビン氏は「大谷とロバーツ監督は、彼が不振に陥っている理由について意見が一致していないようだ。大谷は二刀流としての役割を全うしたいと考えており、投球による追加の負担が打撃不振につながっているとは考えていない」と言及した。

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