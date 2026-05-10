広島、序盤を1点リード

ヤクルト対広島は3回を終え、広島が1-0でリード。2回裏に広島の二俣選手がタイムリーを放ち、先制点を挙げた。両チームともに追加点はなく、接戦のまま序盤を終えた。

【スタメン】

広島: 1(左)秋山 2(二)菊池 3(遊)小園 4(三)坂倉 5(一)モンテロ 6(中)大盛 7(捕)持丸 8(右)二俣 9(投)赤木

ヤクルト: 1(中)並木 2(左)サンタナ 3(捕)鈴木叶 4(二)内山 5(三)武岡 6(右)増田 7(一)澤井 8(投)石原 9(遊)石井

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 36 23 13 0 .639 -
2 阪神 35 20 14 1 .588 2
3 DeNA 34 17 16 1 .515 4
4 巨人 35 17 18 0 .486 5
5 中日 34 13 21 0 .382 9
6 広島 32 11 19 2 .367 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 35 22 13 0 .629 -
2 ソフトバンク 34 18 16 0 .529 3
3 西武 37 19 17 1 .528 3
4 日本ハム 37 17 20 0 .459 6
5 楽天 35 15 19 1 .441 6
6 ロッテ 34 14 20 0 .412 7