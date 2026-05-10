広島、序盤を1点リード
ヤクルト対広島は3回を終え、広島が1-0でリード。2回裏に広島の二俣選手がタイムリーを放ち、先制点を挙げた。両チームともに追加点はなく、接戦のまま序盤を終えた。
【スタメン】
広島: 1(左)秋山 2(二)菊池 3(遊)小園 4(三)坂倉 5(一)モンテロ 6(中)大盛 7(捕)持丸 8(右)二俣 9(投)赤木
ヤクルト: 1(中)並木 2(左)サンタナ 3(捕)鈴木叶 4(二)内山 5(三)武岡 6(右)増田 7(一)澤井 8(投)石原 9(遊)石井
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|36
|23
|13
|0
|.639
|-
|2
|阪神
|35
|20
|14
|1
|.588
|2
|3
|DeNA
|34
|17
|16
|1
|.515
|4
|4
|巨人
|35
|17
|18
|0
|.486
|5
|5
|中日
|34
|13
|21
|0
|.382
|9
|6
|広島
|32
|11
|19
|2
|.367
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|35
|22
|13
|0
|.629
|-
|2
|ソフトバンク
|34
|18
|16
|0
|.529
|3
|3
|西武
|37
|19
|17
|1
|.528
|3
|4
|日本ハム
|37
|17
|20
|0
|.459
|6
|5
|楽天
|35
|15
|19
|1
|.441
|6
|6
|ロッテ
|34
|14
|20
|0
|.412
|7