マ マンチェスター・ユナイテッドが、アタランタに所属するブラジル代表MFエデルソンと個人合意に達したという。9日、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏が伝えている。

スキーラ氏によると、マンチェスター・ユナイテッドはエデルソンと2031年6月までの契約、年俸500万ユーロ（約9200万円）という条件で個人合意に達したとのこと。なおクラブ間合意に関しては、マンチェスター・ユナイテッドはアタランタに対して4500万ユーロ（約83億円）という移籍金を提示すると伝えている。

今季限りで契約満了を迎える現在26歳のエデルソンは、2022年1月に母国の名門コリンチャンスからサレルニターナに加入し、その半年後にアタランタに移籍した。アタランタでは中盤の主軸として活躍しており、2023－24シーズンにはクラブ史上初のヨーロッパリーグ（EL）制覇に大きく貢献。今季は公式戦39試合に出場して2ゴール1アシストを記録している。

なおエデルソンについては、アトレティコ・マドリードも関心を示しているとされてきた。一方で、イギリスメディア『talkSPORT』によれば、同クラブはブラジル代表MFジョアン・ゴメスの獲得へウルヴァーハンプトンと合意に近づいているとも報じられている。