セリエA第36節が9日に行われ、レッチェとユヴェントスが対戦した。

現在17位のレッチェは、降格圏の18位クレモネーゼとの勝ち点差が「6」と、残留のために勝ち点を少しでも積み上げておきたいところだった。対するユヴェントスもチャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の4位につけているものの、5位ローマとの勝ち点差はわずか「1」であり、白星を手にしたいところだった。

試合は開始直後の1分に動いた。敵陣深くの左サイドからアンドレア・カンビアーゾがクロスを上げると、ドゥシャン・ヴラホヴィッチがボックス内で巧みに収めてから左足でシュート。これがゴール上に決まり、ユヴェントスが早速リードした。

ユヴェントスは先制後も試合の主導権を握り、レッチェにほとんどチャンスを許さない。一方で、ユヴェントスはなかなか加点することができない状況が続く。結局、前半はユヴェントスの1点リードのまま終わった。

ユヴェントスは48分、ヴラホヴィッチがボックス内から左足でシュートをゴーリ右下に突き刺す。ユヴェントスがリードを2点に広げたかと思われたが、VARの結果、このゴールはオフサイドという判定で取り消されてしまう。

さらに59分、ユヴェントスのピエール・カルルが左サイドからのクロスにワンタッチで合わせてゴールネットを揺らす。しかし、これもVARの結果オフサイドだったとして再び得点が取り消される。

一方で、レッチェは試合を通してチャンスを多く作ることができず、無得点のまま試合終了。ユヴェントスが1－0でレッチェに勝利し、暫定ながらリーグ3位に浮上した。

次節は17日に行われ、レッチェはアウェイでサッスオーロと、ユヴェントスはホームでフィオレンティーナとそれぞれ対戦する。

【スコア】

レッチェ 0－1 ユヴェントス

【得点者】

0－1 1分 ドゥシャン・ヴラホヴィッチ（ユヴェントス）