9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した池田親興氏が、同日のロッテ戦に逆転負けを喫したソフトバンクについて言及した。

ソフトバンクは4－2の7回二死一、二塁の場面で先発・大津亮介の後を受けて、上茶谷大河がマウンドへ。上茶谷は西川を二ゴロに仕留めたが、ポランコに四球で満塁としてしまうと、寺地隆成に押し出し四球で1点を失う。4－3の8回に登板した木村光が佐藤都志也に一発を浴び同点に追いつかれると、4－4の9回にマウンドに上がった松本裕樹がポランコに決勝の本塁打を打たれた。

池田氏は「非常に良い試合の中で、昨日（8日のロッテ戦でサヨナラ勝ち）ああいう形でホークスが勝ったんですよね。乗っていくかどうかという試合で、今の勝ちパターンを上茶谷から木村、そして松本と作ったんですけど、ピッチャーが打たれてやられてしまっているところ」と指摘。

「そのパターンに行って負けたらしょうがないといえばしょうがないんですけど、四球だったり、打たれてはいけないバッターにホームランだったり、そこが気になった。最後の松本のホームランは、どうしようもない。今の勝ちパターンでやられたのがきつかった。今日勝てば、また乗っていける。そんな試合だったかもしれない。もう1回やり直してほしいですね」と振り返った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』