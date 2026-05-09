セルティックを率いるマーティン・オニール監督が、日本代表FW前田大然の状態に言及した。8日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

前田は3日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第35節のハイバーニアン戦で先制点を決めるなど、フル出場して2－1の勝利に貢献していたが、試合後には左足のスパイクを脱いで足を気にしている様子も見られていたことから、公式戦3試合連続ゴールを決めていた同選手の状態は心配されていた。

そうしたなか、10日に行われる第36節でレンジャーズとの今季最後の“オールドファーム”を前にオニール監督が前田の状態に言及。「彼は大丈夫だ。本当に本当に良かったことだ。彼は練習に参加していて、何の反応もない。ここ数週間は素晴らしい状態だ」と問題なく次戦も出場できることを明かしている。

今季残り3試合となっているなか、5連覇を目指すセルティックは首位ハーツと勝ち点「3」差の2位につけており、3位レンジャーズとは勝ち点「4」差となっているが、果たして最終節のハーツとの直接対決を前に、レンジャーズとのダービーマッチで勝利を収めることはできるのだろうか。

【ハイライト動画】前田大然が公式戦3試合連続ゴール！