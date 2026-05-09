ブンデスリーガ第33節が8日に行われ、ドルトムントとフランクフルトが対戦した。

フランクフルトに所属するMF堂安律がリーグ戦5試合ぶりに先発出場し、DF小杉啓太がメンバー外となった一戦は、2分にジャン・ウズンのゴールでアウェイのフランクフルトが先制に成功した。

しかし、42分に右からの折り返しに合わせたセール・ギラシが同点弾を決めると、45＋1分にはニコ・シュロッターベックのゴールでドルトムントが逆転に成功。さらに、72分にはサムエレ・イナシオがトップチーム初得点を挙げるなど、2点をリードした。

その後、87分にヨナタン・ブルカルトがこぼれ球を押し込んでフランクフルトが1点を返したが、このまま試合は終了。ドルトムントが3－2で逆転勝利を収め、2位を確定させた。一方、フランクフルトは2連敗で4試合未勝利（1分け3敗）となった。なお、堂安は82分までプレーした。

最終節となる次節、ドルトムントは16日にアウェイで日本代表DF菅原由勢とGK長田澪が所属するブレーメンと、フランクフルトは同日にホームでシュトゥットガルトとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ドルトムント 3－2 フランクフルト

【得点者】

0－1 2分 ジャン・ウズン（フランクフルト）

1－1 42分 セール・ギラシ（ドルトムント）

2－1 45＋1分 ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）

3－1 72分 サムエレ・イナシオ（ドルトムント）

3－2 87分 ヨナタン・ブルカルト（フランクフルト）

【ハイライト動画】堂安律が先発出場のフランクフルトはドルトムントに逆転負け