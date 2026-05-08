今日の運勢 5月9日（土） 12星座占いランキング第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月9日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月9日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？旅行の計画を立てましょう。行ってみたいところがあるのなら、行く準備をしましょう。その土地の美味しい食べ物や、観光できる場所などを調べて、楽しむのも良いでしょう。あなたの心がドキドキ、ワクワクすることに意識を向けてください。あなたの胸の高鳴りを信じましょう。これだと感じたことを、すぐに取り入れ、行動してみることで、良い展開があるでしょう。新しく何かをはじめると良い日です。前からやろうと思っていたことがあるのなら、今日からはじめてみるといいでしょう。新しいことを取り入れていくことで、良い流れがやってくるでしょう。今日は、家族サービスをすると良い日です。ご家族でどこかに遊びにいったり、ご飯を食べに行ったり、ご家族との時間を大切にすることで、運気が上がっていくでしょう。人が集まるところに行くことで、運気がアップする日です。お友だちからお誘いがあれば、少し腰が重たくても参加することで、良い展開がありそうです。積極的にコミュニティに参加すると良いですよ。パートナーを大切にすると良い日です。お相手との時間を楽しみましょう。お相手が喜ぶことをしてあげたり、なにをしてもらいたいか考えていくことで、運気が上がっていきそうですよ。お家でゆっくり過ごすと良い日です。忙しい中でも、ご自身の時間をつくりましょう。好きな音楽を聴いたり、好きな映画を観たり、アロマやキャンドルをつかってお風呂の時間を楽しんだりすると良いでしょう。あなたがいくら時間をつかっても苦にならないことはなんでしょうか？日常的にしていることの中に、あなたがまだ気付いていない、あなたの才能が隠れているかもしれませんよ。仕事運や勉強運が良い日です。今日はご自身のスキルアップのために時間を使うと良いでしょう。やるべきことに集中できて、効率的に行動ができるので、順調に物ごとが進むでしょう。生活習慣を整える意識をもつことで、運気が上がっていくでしょう。早寝早起きや、健康的な食事など、気になっていたことがあれば、今日から改善していくと良いでしょう。あなたが求めている答えは、夜眠っているときの夢の中にあるかもしれません。あなたが今知りたいことを夢の中で教えてもらえるように、祈ってみてください。なにかアイデアがもらえるかもしれませんよ。ご先祖さまを大切にする意識を持つことで、運気が上がっていくでしょう。お墓参りに行くのも良いですし、時間が取れないという方は、心の中で日頃の感謝を伝えるだけでも良いでしょう。あなたの中に新しく芽生えた、恋愛やお仕事に対する情熱を信じて従いましょう。無難な行動ばかりしていると、活気がなく気分が落ち込みがちになります。あなたはもっと幸せになりたいと思い、はっきりとした方向性を望みました。リスクがあっても大丈夫ですから、あなたの心が望んでいるように行動してみましょう。気持ちがざわめくこと、燃えるような情熱を感じることや思わず注目してしまうことなどは、あなたが次へと進むステップになるというメッセージなのです。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/