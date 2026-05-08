大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障離脱中のムーキー・ベッツ内野手の復帰が近付いている。その時が来ればキム・ヘソン内野手、アレックス・フリーランド内野手のどちらかが降格になる見込みだが、現段階ではキム・ヘソン内野手がリードしているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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今季の両名は日本時間7日終了時点で、キムが26試合、打率.314、1本塁打、8打点、フリーランドが31試合、打率.253、2本塁打、8打点といった数字をそれぞれマーク。本塁打、打点はほぼ互角で、打率はキムが大きくリードという状況となっている。

同メディアは「最近のフリーランドには復調の兆しも見えている。4月は26三振、四球7と、ドジャースが評価していた選球眼をほとんど発揮できていなかった。だが、5月はここまで2三振、4四球と改善傾向にあり、ヒューストン・アストロズとの初戦では本塁打も放った」と言及。

続けて、「それでも、昇格後の安定感ではキムの方がはるかに上だ。3割超の打率を記録しており、チームの中では数少ない走塁でプレッシャーをかけられる存在でもある。さらに、複数ポジションを守れる守備の柔軟性もあり、総合力ではキムの方が優れているように見える。この争いは、ベッツが実際にリハビリ出場を始めればさらに激しくなるだろう。ただ現時点では、賭けるなら彼の方だ」と記している。

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