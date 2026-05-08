【ファーム】西武のドラ7スラッガー・仲三優太が片膝で見送る豪快7号3ラン…

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埼玉西武ライオンズの仲三優太選手は8日、本拠地・CAR3219（カーミニーク）フィールドで行われたファーム・リーグ中地区6回戦の中日ドラゴンズ戦に「3番・左翼」で先発出場。リードを広げる豪快な3ランホームランを放った。











大阪桐蔭高から2020年ドラフト7位で入団した23歳のスラッガーが、ファームでは規格外のパワーを見せつけている。



2回、2死二、三塁で迎えた第2打席。中日先発・松木平優太投手が投じた4球目のカットボールを完璧に捉えると、打球が右翼スタンドへ吸い込まれていくのを片膝をつきながら見送った。



チームはこの一打で5-1とリードを広げ、そのまま11-1で快勝。



今季ファームでは21試合で打率.282、6本塁打、打点16、OPS.910と圧倒的な数字を残しており、一軍復帰に向けて着実にアピールを続けている。



昨季は支配下に復帰を果たし一軍でも出場機会を得ただけに、今季こそ本格的なブレークを予感させる仕上がりだ。























【動画】片膝をついて見送った…仲三優太の豪快7号3ランがこちら！

DAZNベースボールのXより













衝撃



片膝をついて見送った

仲三優太 驚愕の3ランホームラン



⚾️西武×中日(ファーム)

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