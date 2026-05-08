ロッテは8日、5月15日～17日のオリックス戦（ZOZO マリンスタジアム）で開催する「ポケモンベースボールフェスタ 2026 ～30 年の想いをボールに込めて～」に、試合前に選手サイン入りのモンスターボール風特別球の投げ込みを行うことになったと発表した。

今回投げ込みを行うボールの下側には、マリーンズのユニホームを着せてもらったピカチュウと球団パートナーポケモンであるキャモメがデザインされている。なお、当日は球団のイニシャルロゴ「M」とピカチュウを組み合わせた特別仕様のキャップを、選手たちが練習時から着用して試合に臨む。

また、ピカチュウが球場内外に登場するなど、特別な演出とともにイベントを盛り上げる。

▼ ポケモンベースボールフェスタ 2026 概要

『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年となる今年。ポケモン30周年スペシャル企画として、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み、各球場でポケモン特別演出試合を開催するほか、球団のユニフォームを着用した描き下ろしピカチュウやそれぞれの球団パートナーポケモンがデザインされたオリジナルグッズの販売、「ポケモン GO」スペシャルイベントなどを実施。特別演出試合ではピカチュウも各球場に来場予定です。ぜひプロ野球 12 球団とポケモンのスペシャルダッグにご期待ください！※ 天候不良時は予告なく中止となる場合があり