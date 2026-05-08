カブス・今永昇太、10奪三振の快投で今季4勝目！チームの9連勝＆本拠地15…















今永昇太 最新情報



シカゴ・カブスの今永昇太投手は7日（日本時間8日）、本拠地リグリー・フィールドで行われたシンシナティ・レッズ戦に先発登板。6回1失点の好投で今季4勝目を挙げた。











この日の今永投手は直球とスプリットのコンビネーションを武器に毎回三振を奪い続け、6回を投げて99球・10奪三振をマーク。



4回に打線が大量7点の猛攻を見せ大きな援護をもらうと、6回には先頭打者にソロ本塁打を被弾し満塁のピンチを招いたものの、最後の2打者をスプリットで連続空振り三振に仕留め窮地を脱した。



今季7試合で4勝2敗、防御率2.28と安定感抜群の投球を続けるカブス3年目の今永投手。今回で今季4度目のクオリティスタートを達成した。



カブスはこの試合の勝利でチームとして今季2度目の9連勝を達成。本拠地リグリー・フィールドでは球団史上2番目となる15連勝を記録した。























【動画】今永昇太、今季4勝目！直球とスプリットが冴え渡る圧巻の投球がこちら！

MLB Japanの公式Xより













🙌 4勝目！ナイスピッチング



6回1失点10奪三振、今季5回目のQS！

直球とスプリットのコンビネーションが光り

三振の山を築きました🔥



👉 は今季2回目の9連勝

また"本拠地15連勝"は球団史上2番目の記録です！



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