上品なツートンカラーを纏ったゼニスの新作モデル｜クロノマスター スポーツ

世界初の自動巻一体型高振動クロノグラフキャリバー、エル・プリメロから誕生し、50年以上にわたる精度の追求が行われているゼニスのクロノマスタースポーツ。今回、新作モデルとして個性あふれるツートーンカラーを起用した新作モデルが登場した。

【画像】個性豊かなツートーンのゼニス「クロノマスター スポーツ」（写真5点）

カラーにはステンレススチールとローズゴールドの２色が組み合わされており、本シリーズにまた新しい雰囲気をまとわせている。加えて文字盤部分にはマザーオブパールを起用することで、さりげなく光を集め、華やかな印象に。入念に計算されたこの文字盤は、光が表面全体を行き来するようになっており、時間帯によって印象が少しずつ変化する仕様を採用している。

また、サファイアガラスのケースバックからは、コラムホイールと水平クラッチ構造を備えたムーブメントに加え、ゼニススターが刻まれたオープンワークの美しいローターを眺めることができる。本モデルは50本のみの限定販売となるので、気になる方はお早めに。

クロノマスター スポーツ

51.3102.3600/01.M3100 / エル・プリメロ 3600 自動巻 /パワーリザーブ 約60時間 / ステンレススティール・K18ローズゴールド / ケース径 41 mm / マザーオブパール文字盤 / 3色カンター / 10気圧防水 / ブラックラバーストラップ フォールディングバックル付属 / 2,695,000円（税込予価）