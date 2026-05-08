2026－27シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）に、ラ・リーガから5クラブが出場することが決定した。7日、スペイン紙『マルカ』が報じている。

7日に行われたヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）ノックアウトフェーズ・準決勝の2ndレグで、ラージョ・バジェカーノがストラスブールに1－0と勝利し、2戦合計スコア2－0でクラブ史上初の欧州大会決勝戦へと進出。この結果、UEFA係数の上位2リーグに与えられる次年度のCLの追加出場枠において、ラ・リーガがブンデスリーガの追走を振り切り、2位の座を確定させた。

今シーズンもCLの追加出場枠を保持していたラ・リーガは、1勝も挙げられなかったビジャレアルと、ケガ人続出で力尽きたアスレティック・ビルバオがリーグフェーズで敗退したものの、ベスト4にまで進出したアトレティコ・マドリードを筆頭に“3強”が一定の成績を残したほか、前述したラージョ・バジェカーノがECLで快進撃を見せ、ヨーロッパリーグ（EL）でもベティスとセルタがともに8強入りを果たしたことで、2シーズン連続で欧州最高峰の舞台に、5クラブを送り込むことに成功している。

現状、第34節終了時点で首位バルセロナ、レアル・マドリード、そしてクラブ史上初の2季連続出場となるビジャレアルと、1枠拡大したことでアトレティコ・マドリードがCL出場権を獲得。ラスト1つの枠を巡って、5位ベティス（勝ち点53）と6位セルタ（勝ち点47）が争うことになりそうだ。

なお、ECL決勝に進出したラージョ・バジェカーノが同大会を制した場合、コパ・デル・レイ（国王杯）優勝で出場権を確保しているレアル・ソシエダと、年間順位が6位のクラブとともに、ラ・リーガから3クラブがELに出場することとなる。