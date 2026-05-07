大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、ヒューストン・アストロズと戦い12-2で勝利した。この試合では先発のタイラー・グラスノー投手が途中降板するアクシデントがあったが、現段階では大事には至っていないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同戦のグラスノーは初回に先頭打者本塁打を浴びるも、後続打者は抑え最少失点で切り抜けた。ところが、2回の投球練習中に腰痛を訴えると、続投はせずにそのままベンチ裏へ退いた。

同メディアは「過去にも同じ箇所を痛めていることから多少の懸念はあるものの、デーブ・ロバーツ監督は、負傷者リスト（IL）入りすることにはならないと見ている。グラスノーはロサンゼルスタイムズのマディ・リー記者に対し、『けいれんのような感じだった。そこまで長引くことはないと思う』と語っている」と言及。

続けて、「チームがロサンゼルスに戻った後、彼は負傷の程度を確認するためにMRI検査を受ける予定だ。オレンジカウンティレジスターのビル・プランケット記者によれば、彼はこの問題を高校時代から毎年のように抱えており、球団としてもMRIで構造的な損傷が見つかるとは考えていないという」と記している。

【関連記事】

【了】