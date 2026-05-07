「魔神が瓶から飛び出した」村上宗隆、大活躍で評価高騰必至！？　地元紙…

村上宗隆 最新情報

26歳の村上宗隆内野手が大活躍することによって、シカゴ・ホワイトソックスは決断を迫られている。早急に契約延長を試みるべきだが、現時点では交渉は行われていないと、米紙『シカゴ・サンタイムズ』が報じている。

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村上は今オフ、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示され、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約54億円）の契約を結んだ。

当初予想されていた長期契約ではなく、短期契約に落ち着き、非常に控えめな取引で終えている。

多くの他球団が村上の獲得を見送ったことが、その要因の一つになっているが、2027年シーズン終了後にフリーエージェント（FA）になるタイミングでは、全く異なる様相となるだろう。

すでに今季の最初の37試合で14本塁打を記録したことにより、村上に大きな注目が集まっている。

それを踏まえ、同紙は「今、魔人が瓶から飛び出してしまった。

彼と契約できなかった他の29球団（興味があったか否かは別として）は、彼が2年総額3400万ドルでメジャーリーグに移ってから、6週間で成し遂げたことを目の当たりにした。

2度目の契約では、その金額を遥かに上回るだろう。

ホワイトソックスは手遅れになる前に彼との契約延長を試みるべきだが、球団関係者は水曜日に、現時点では交渉は行われていないと述べた」と伝えている。

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