「鍵となる存在」今永昇太、また快投で勝利投手に！　首位カブスは怒涛の9…

　

今永昇太　最新情報

　シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、7日（日本時間8日）に行われたシンシナティ・レッズ戦に登板し、6回まで投げて6安打1失点10奪三振の成績を残して勝利投手になった。チームも怒涛の9連勝を達成したと、米メディア『カビーズ・クリブ』が報じている。

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　今永は初回から4回まで4人で終わらせ、レッズに全くチャンスを与えない。

  

　

 

　5回にはケブライアン・ヘイズ内野手にヒットを打たれる場面はあったが、しっかり後続を仕留めて無失点で切り抜けた。

 

　6回にはサル・スチュワート内野手にソロホームランを許して1点を失うも、それ以上の得点を与えることなく最小失点で乗り切っている。

 

　今永は前回登板に続き、またも快投でカブスを勝利へ導いた。

 

　それを踏まえ、同メディアは「レッズとの4連戦のうち、最初の3試合で3試合連続サヨナラ勝ちを収めたカブスだったが、最終戦では危なげなく勝利を収め、スイープを達成した」と評価。

 

　続けて「レッズを完全に打ち砕いただけでなく、カブスがシーズン開幕以来続く投手陣の故障ラッシュを乗り越える上で、今永が鍵となる存在であることを改めて示した。

 

　彼は6回を投げて10奪三振を記録し、防御率を2.28まで下げた。

 

　このチームは、重圧に押し潰されるようには見えない。

 

　この状態を維持できる限り、今季のナ・リーグ中地区で“成功の象徴”となるだろう」と伝えている。

 

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