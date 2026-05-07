大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは開幕からここまで、先発ローテーションの一角を担う佐々木朗希投手の調子が今一つ上がってきていない。チームはここまで我慢の起用を続けているが、マイナーで復調を目指す方向も検討すべき時期に来ているのかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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佐々木は日本時間7日時点で6試合に登板しているが、投球成績は1勝3敗、防御率5.97、被安打33、四死球18、26奪三振と、以前から課題となっている制球難に苦しみ続けている。

同メディアは「ブレイク・スネル投手は早ければ来週末にもチームへ合流する可能性がある。そうなれば、チームは先発ローテから誰かを外さなければならない。火曜日の試合で途中降板したタイラー・グラスノー投手が残る場合、エメ・シーハン投手かジャスティン・ロブレスキ投手が降格候補になると予想されている。しかし、現状最も理にかなっているように見えるのは佐々木を外す案だ」と指摘。

続けて、「カリフォルニアポストのディラン・ヘルナンデス記者は、球団内に反対意見があることを踏まえた上で、それでも佐々木を降格させるべきだと主張している」としつつ、「これは単に“誰が残るべきか”という話ではない。マイナーであれブルペンであれ、環境を変えることで最も恩恵を受けるのは誰か、という話でもある。そしてそれは彼だ」という同記者の見解を伝えている。

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