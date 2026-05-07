ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手やエドウィン・ディアス投手を獲得し、ワールドシリーズ3連覇を目指している。しかし、ディアスが負傷離脱したことで、新たな守護神を獲得する可能性が浮上した。米メディア『ファン・サイデッド』のザカリー・ロットマン記者が言及した。

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現時点でドジャースを倒す唯一の方法は、彼らのブルペン陣を打ち崩すことだと言われている。ディアスが離脱中であることに加え、タナー・スコット投手は好調を見せているものの、昨季の不振を踏まえるとまだ信頼しきれない部分がある。

そこで浮上したのが、フィラデルフィア・フィリーズのジョアン・デュラン投手の獲得だ。

デュランは球界屈指の球威を持ち、ここ数年リーグにおける支配的な守護神として君臨している。フィリーズに移籍してからはさらに調子を上げ、昨季のトレード期限直前に獲得されてからレギュラーシーズン30試合に登板し、防御率1.98を記録している。

急浮上した守護神獲得の噂についてロットマン氏は「ドジャースには、ブルペン以外に弱点と呼べるものがほとんどない。もしデュランを獲得できれば、相手球団が突くべき弱点などどこにあるだろうか。トレードの標的は彼だけではないが、デュランはチームの弱点を補う最良の選択肢だ」と言及した。

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