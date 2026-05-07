大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、佐々木朗希投手の不調やタイラー・グラスノー投手の負傷など、先発陣に心配な出来事が相次いでいる。こうした状況もあってか、あるエース右腕のトレード先として浮上しつつあるようだ。米メディア『ヘビー』が報じた。

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獲得候補に浮上しているのは、ミネソタ・ツインズ所属のジョー・ライアン投手。メジャーデビューした2021年から昨季までの5年間で2ケタ勝利を3度クリアした実力者で、今季は日本時間7日終了時点で8登板、2勝3敗、防御率3.72といった数字を残している。

同メディアは「スポーツイラストレイテッドのパトリック・マカヴォイ記者はMLBのトレード候補5人を取り上げ、それぞれに最適な移籍先を予想した。その中で、ライアンにとって最有力の移籍先としてドジャースを挙げている」としつつ、「タリック・スクーバル投手を挙げるのは面白いが、現実的には可能性は低そうだ。むしろ、ツインズがライアンを放出する可能性の方が高い。彼はドジャースにさらなる武器をもたらすだろう」という同記者の見解を紹介。

続けて、「ライアンであれ別の投手であれ、ドジャースがトレード期限までに少なくとも1人はインパクトの大きい投手を補強しようと動いても、まったく驚きではない。他にもサンディ・アルカンタラ投手、フレディ・ペラルタ投手、ザック・ウィーラー投手らは非常によく合う存在として挙げられている」と記している。

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