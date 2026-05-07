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埼玉西武ライオンズの村田怜音は6日、ファーム交流戦のオイシックス新潟アルビレックスBC戦に「5番・DH」でスタメン出場。4回に、2試合連続となる今季5号本塁打を放った。











2-2の同点で迎えた4回裏、西武の先頭打者として5番の村田が右打席に入った。



オイシックス先発は石田陵馬。カウント1－1から投じた3球目、140キロのストレートを村田が雄大なスイングで捉えた。



打球は左中間方向へ舞い上がってフェンスを越えていく。村田の2戦連発となる今季5号が飛び出し、西武が3－2と勝ち越しに成功した。



しかしこの試合は西武投手陣が振るわず。中盤以降はオイシックスに得点を重ねられ、最終スコア4－7で西武はオイシックスに競り負けた。



村田はこの試合、2打数1安打1打点2四球と活躍。ここまでファームでは打率.308（78打数24安打）、5本塁打、13打点と好成績をマークしている。



ここ2試合で3本塁打と本塁打量産モードに入っており、状態を上げて一軍に活躍の場を移したい。

























【動画】この飛距離…村田怜音の2試合連続5号アーチがこちら！

DAZNベースボールのXより













🌸所沢で開花宣言🌸



昇格が待ち遠しい

村田怜音 2試合連続ホームラン



⚾️西武×オイシックス（ファーム）

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