鎌倉駅西口から徒歩1分。御成通りから一本入った静かな通りに、タイ料理店「Kuriyum（クリヤム）」があります。

一見するとカフェのようなおしゃれな外観ですが、店内はいつも多くのお客さんで賑わう人気店。特に女性客の姿が目立ち、筆者も前を通るたびに気になっていたお店です。

今回はその魅力を探るべく、実際に訪れてみました。

長谷から御成へ。地元に根付くタイ料理店

店主はもともとタイ料理店で経験を積み、2009年に長谷で独立開業。その後、2018年に現在の御成へ移転しました。

今でも年に一度はタイを訪れ、現地の食文化や味を学び続けているそうです。

タイの「その土地のものを、その土地で食べる」という地産地消の考え方に共感し、鎌倉でもなるべく地元の新鮮な食材を積極的に使用。

その土地にある新鮮な野菜や魚と、タイのハーブやスパイスを組み合わせ、日本でも美味しく楽しめるタイ料理を提供しています。

カフェのような、居心地のいい空間

店内に入ると、木のぬくもりを感じるやさしい空間が広がります。

大きな窓からは自然光が差し込み、どこか南国リゾートのような心地よさ。カフェのような雰囲気で、女性一人でも気軽に入りやすいのが印象的です。

実際に一人で訪れているお客さんも多く、落ち着いて食事を楽しめる空間です。

選ぶ楽しさも魅力のランチメニュー

ランチのセットメニューは、「ガパオガイ」や「パッタイ」などの定番に加え、週替わりメニュー「クルック（混ぜご飯・混ぜ麺）」を含めた全5種類。

どれも魅力的で迷ってしまいます。

ドリンクも充実しており、ソフトドリンクはもちろん、ビールやワインもラインナップ。料理はアラカルトも充実しているので、お昼からゆっくりお酒とともに楽しむのも良さそうです。

さらに、14:30までの注文でテイクアウトも可能。冷凍メニューもあるので、自宅で楽しんだりお土産にもぴったりです。

実食！人気のガパオガイ

今回は「ガパオガイ」を注文。

辛さは「なし」から「大辛」まで選べるので、小辛をセレクトしました。辛さ調整ができるのは、嬉しいポイントです。お子さんや年配の方でも一緒にタイ料理を楽しめますね。

まず運ばれてきたのは、生春巻きとサラダの前菜。

生春巻きは具材がぎっしり詰まり、甘めのスイートチリソースとの相性も抜群。サラダは新鮮シャキシャキ、そこにエスニックドレッシングがかかり、一気にタイ気分が高まります。

そしてメインのガパオガイが登場。湯気とともに広がる香りが食欲をそそります。

鶏ひき肉にピーマンや玉ねぎ、ふくろ茸など具材もたっぷり。ほどよい辛さに、半熟の目玉焼きを絡めていただくと絶妙なバランスに。

卓上のナンプラーで味の変化を楽しめるのも嬉しいポイントです。

前菜付きでボリュームもしっかりありながら、1,500円（税込）という価格も良心的。満足度の高いランチでした。

まとめ

鎌倉で長く愛され続けている「Kuriyum」。

取材時はGWの平日にもかかわらず、開店前から待つ人の姿もあり、オープンと同時に席が埋まるほどの人気ぶりでした。

本格的なタイ屋台のようなお店も魅力的ですが、少し入りづらさを感じることも。その点「Kuriyum」は、女性一人でも気軽に入れて、落ち着いた空間で本格タイ料理を楽しめるのが大きな魅力です。

鎌倉駅からすぐというアクセスの良さもあり、観光の合間のランチにもぴったり。

気になった方は、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

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