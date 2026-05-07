鎌倉駅西口から徒歩1分。御成通りから一本入った静かな通りに、タイ料理店「Kuriyum（クリヤム）」があります。
一見するとカフェのようなおしゃれな外観ですが、店内はいつも多くのお客さんで賑わう人気店。特に女性客の姿が目立ち、筆者も前を通るたびに気になっていたお店です。
今回はその魅力を探るべく、実際に訪れてみました。
長谷から御成へ。地元に根付くタイ料理店
店主はもともとタイ料理店で経験を積み、2009年に長谷で独立開業。その後、2018年に現在の御成へ移転しました。
今でも年に一度はタイを訪れ、現地の食文化や味を学び続けているそうです。
タイの「その土地のものを、その土地で食べる」という地産地消の考え方に共感し、鎌倉でもなるべく地元の新鮮な食材を積極的に使用。
その土地にある新鮮な野菜や魚と、タイのハーブやスパイスを組み合わせ、日本でも美味しく楽しめるタイ料理を提供しています。
カフェのような、居心地のいい空間
店内に入ると、木のぬくもりを感じるやさしい空間が広がります。
大きな窓からは自然光が差し込み、どこか南国リゾートのような心地よさ。カフェのような雰囲気で、女性一人でも気軽に入りやすいのが印象的です。
実際に一人で訪れているお客さんも多く、落ち着いて食事を楽しめる空間です。
選ぶ楽しさも魅力のランチメニュー
ランチのセットメニューは、「ガパオガイ」や「パッタイ」などの定番に加え、週替わりメニュー「クルック（混ぜご飯・混ぜ麺）」を含めた全5種類。
どれも魅力的で迷ってしまいます。
ドリンクも充実しており、ソフトドリンクはもちろん、ビールやワインもラインナップ。料理はアラカルトも充実しているので、お昼からゆっくりお酒とともに楽しむのも良さそうです。
さらに、14:30までの注文でテイクアウトも可能。冷凍メニューもあるので、自宅で楽しんだりお土産にもぴったりです。
実食！人気のガパオガイ
今回は「ガパオガイ」を注文。
辛さは「なし」から「大辛」まで選べるので、小辛をセレクトしました。辛さ調整ができるのは、嬉しいポイントです。お子さんや年配の方でも一緒にタイ料理を楽しめますね。
まず運ばれてきたのは、生春巻きとサラダの前菜。
生春巻きは具材がぎっしり詰まり、甘めのスイートチリソースとの相性も抜群。サラダは新鮮シャキシャキ、そこにエスニックドレッシングがかかり、一気にタイ気分が高まります。
そしてメインのガパオガイが登場。湯気とともに広がる香りが食欲をそそります。
鶏ひき肉にピーマンや玉ねぎ、ふくろ茸など具材もたっぷり。ほどよい辛さに、半熟の目玉焼きを絡めていただくと絶妙なバランスに。
卓上のナンプラーで味の変化を楽しめるのも嬉しいポイントです。
前菜付きでボリュームもしっかりありながら、1,500円（税込）という価格も良心的。満足度の高いランチでした。
まとめ
鎌倉で長く愛され続けている「Kuriyum」。
取材時はGWの平日にもかかわらず、開店前から待つ人の姿もあり、オープンと同時に席が埋まるほどの人気ぶりでした。
本格的なタイ屋台のようなお店も魅力的ですが、少し入りづらさを感じることも。その点「Kuriyum」は、女性一人でも気軽に入れて、落ち着いた空間で本格タイ料理を楽しめるのが大きな魅力です。
鎌倉駅からすぐというアクセスの良さもあり、観光の合間のランチにもぴったり。
気になった方は、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。
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|最寄り駅
|JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
|住所
|〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11-13
|駅徒歩
|JR・江ノ電鎌倉駅西口から徒歩3分
|営業日
|火曜日
|営業時間
|11:30～20:00
|営業時間詳細
|ランチ：11:30～14:30、ディナー：17:30～20:00
|定休日
|月曜日
|定休日詳細
|月曜日、第2・4火曜日定休日、詳細は店舗公式サイトにてご確認ください。
|予約
|ネット予約
|電話番号
|0467‐25‐1525
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|1000
|予算（上限）
|2000
|支払い方法
|現金
|手数料
|無し
|席数
|22席
|席の種類
|テーブル席
|個室
|無し
|貸切
|貸切可能
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|設備・サービス
|オシャレな空間
|コース内容
|無し
|ドリンクメニュー
|ソフトドリンク
|利用シーン
|ランチ
|サービス
|テイクアウト
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|http://kuriyum.com/
|備考
|ランチタイムは11:30からのみ予約可能