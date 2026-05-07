Kuriyum

鎌倉駅西口から徒歩1分。御成通りから一本入った静かな通りに、タイ料理店「Kuriyum（クリヤム）」があります。

一見するとカフェのようなおしゃれな外観ですが、店内はいつも多くのお客さんで賑わう人気店。特に女性客の姿が目立ち、筆者も前を通るたびに気になっていたお店です。

今回はその魅力を探るべく、実際に訪れてみました。

長谷から御成へ。地元に根付くタイ料理店

店主はもともとタイ料理店で経験を積み、2009年に長谷で独立開業。その後、2018年に現在の御成へ移転しました。

今でも年に一度はタイを訪れ、現地の食文化や味を学び続けているそうです。

タイの「その土地のものを、その土地で食べる」という地産地消の考え方に共感し、鎌倉でもなるべく地元の新鮮な食材を積極的に使用。

その土地にある新鮮な野菜や魚と、タイのハーブやスパイスを組み合わせ、日本でも美味しく楽しめるタイ料理を提供しています。

カフェのような、居心地のいい空間

店内に入ると、木のぬくもりを感じるやさしい空間が広がります。

大きな窓からは自然光が差し込み、どこか南国リゾートのような心地よさ。カフェのような雰囲気で、女性一人でも気軽に入りやすいのが印象的です。

実際に一人で訪れているお客さんも多く、落ち着いて食事を楽しめる空間です。

選ぶ楽しさも魅力のランチメニュー

ランチのセットメニューは、「ガパオガイ」や「パッタイ」などの定番に加え、週替わりメニュー「クルック（混ぜご飯・混ぜ麺）」を含めた全5種類。

どれも魅力的で迷ってしまいます。

ドリンクも充実しており、ソフトドリンクはもちろん、ビールやワインもラインナップ。料理はアラカルトも充実しているので、お昼からゆっくりお酒とともに楽しむのも良さそうです。

さらに、14:30までの注文でテイクアウトも可能。冷凍メニューもあるので、自宅で楽しんだりお土産にもぴったりです。

実食！人気のガパオガイ

今回は「ガパオガイ」を注文。

辛さは「なし」から「大辛」まで選べるので、小辛をセレクトしました。辛さ調整ができるのは、嬉しいポイントです。お子さんや年配の方でも一緒にタイ料理を楽しめますね。

まず運ばれてきたのは、生春巻きとサラダの前菜。

生春巻きは具材がぎっしり詰まり、甘めのスイートチリソースとの相性も抜群。サラダは新鮮シャキシャキ、そこにエスニックドレッシングがかかり、一気にタイ気分が高まります。

そしてメインのガパオガイが登場。湯気とともに広がる香りが食欲をそそります。

鶏ひき肉にピーマンや玉ねぎ、ふくろ茸など具材もたっぷり。ほどよい辛さに、半熟の目玉焼きを絡めていただくと絶妙なバランスに。

卓上のナンプラーで味の変化を楽しめるのも嬉しいポイントです。

前菜付きでボリュームもしっかりありながら、1,500円（税込）という価格も良心的。満足度の高いランチでした。

まとめ

鎌倉で長く愛され続けている「Kuriyum」。

取材時はGWの平日にもかかわらず、開店前から待つ人の姿もあり、オープンと同時に席が埋まるほどの人気ぶりでした。

本格的なタイ屋台のようなお店も魅力的ですが、少し入りづらさを感じることも。その点「Kuriyum」は、女性一人でも気軽に入れて、落ち着いた空間で本格タイ料理を楽しめるのが大きな魅力です。

鎌倉駅からすぐというアクセスの良さもあり、観光の合間のランチにもぴったり。

気になった方は、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

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最寄り駅 JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
住所 〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11-13
駅徒歩 JR・江ノ電鎌倉駅西口から徒歩3分
営業日 火曜日
営業時間 11:30～20:00
営業時間詳細 ランチ：11:30～14:30、ディナー：17:30～20:00
定休日 月曜日
定休日詳細 月曜日、第2・4火曜日定休日、詳細は店舗公式サイトにてご確認ください。
予約 ネット予約
電話番号 0467‐25‐1525
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 1000
予算（上限） 2000
支払い方法 現金
手数料 無し
席数 22席
席の種類 テーブル席
個室 無し
貸切 貸切可能
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 無し
設備・サービス オシャレな空間
コース内容 無し
ドリンクメニュー ソフトドリンク
利用シーン ランチ
サービス テイクアウト
お子様連れ 可能
公式サイト http://kuriyum.com/
備考 ランチタイムは11:30からのみ予約可能