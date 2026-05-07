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読売ジャイアンツの三塚琉生は6日、ファーム・リーグのハヤテベンチャーズ静岡戦に「4番・一塁」で先発出場。9回に、今季第3号となるホームランを放った。
巨人はハヤテに0－6と大きくリードされ、9回の攻撃に入った。ハヤテはこの回から左腕の大石航をマウンドに送る。
巨人は2番からの好打順もわずか3球で2死となり、打席には4番の三塚。1ボールからの2球目、甘く中に入ったカーブを強振した。
痛烈に引っ張った打球は高く舞い上がり、右翼スタンドに飛び込んでいく本塁打となった。三塚の今季3号アーチで巨人は9回に1点を返したものの、後続が倒れて1－6でハヤテに敗れた。
若手選手が軒並み名を連ねる巨人打線だったが、この試合はハヤテの投手陣の前に計4安打に封じ込まれた。三塚も3打席まで無安打だったが、最後に一矢を報いる一発で4番の意地をみせた。
昨季6月に支配下を勝ち取り、一軍デビューも果たすなど飛躍の一年となった三塚。今季は一軍で上がるだけでなく、活躍を維持できるか注目だ。
【実際の動画】4番の意地、三塚琉生の今季3号がこちら
DAZNベースボールの公式Xより
カーブを強振
一軍昇格を目指して
三塚琉生 第3号ホームラン
⚾️ハヤテ×巨人（ファーム）
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【了】