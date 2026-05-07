抜けたと思った打球を…オリックス・宜保翔がダイビングキャッチ披露　1安…

















オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの宜保翔は7日、京セラドーム大阪で行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「6番・二塁」で先発出場。6回に一、二塁間へのゴロをアウトにする好プレーをみせた。







2－0とオリックスリードで迎えた6回表。1死無走者で、ロッテの3番・髙部瑛斗がオリックス先発・田嶋大樹の初球を捉える。



打球は一、二塁間を抜けるかと思われたが、宜保がダイビングキャッチでグラブに収める。そこから素早く正確な送球を一塁に送り、俊足の髙部をアウトに仕留めた。



オリックスは盤石の投手リレーで3－0とロッテを完封。宜保は打っても3打数1安打1盗塁と活躍し、チームの同一カード3連勝に貢献した。











宜保は怪我の影響で2024年10月に戦力外通告からの育成契約となり、今季の4月29日に支配下復帰した。ここまで二軍では25試合に出場し、打率.293（82打数24安打）復調をアピール。5月4日に2年ぶりの一軍昇格を果たした。



オリックスはこの勝利が今季4度目の完封勝ち。GW期間中は5勝3敗と安定した強さを見せて戦績を21勝12敗の貯金9とした。



2位の福岡ソフトバンクホークスに3.5差をつけて首位に立っている。























【動画】球際の強さ、宜保翔のファインプレーがこれだ！



DAZNベースボールの公式Xより













さすがギボチャン



怪我から支配下復帰の

宜保翔 球際の強さを魅せる！



⚾️オリックス×ロッテ

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