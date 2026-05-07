華麗すぎる…DeNA・京田陽太が“一回転スロー”披露　投手救うファインプレー

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横浜DeNAベイスターズの京田陽太は6日、横浜スタジアムで行われた広島東洋カープ戦に「6番・遊撃」でスタメン出場。4回に見事な遊撃守備を披露した。











DeNAは3回に3点を奪われ、続く4回の守備。広島先頭の坂倉将吾が、DeNA先発・深沢鳳介のカーブを中堅方向に打ち返した。



引っかけたような打球が二遊間を抜けるかと思われたが、遊撃の京田が広い守備範囲で打球に追いつく。



捕球するや無駄のない動きからの一回転スローで打者走者をアウトにし、投手を助けるファインプレーを見せた。



落ち着いた動きに加え、強肩と正確な送球技術が組み合わさったプレーに、本拠地のファンから拍手が贈られた。



京田の好守備で波に乗りたい深沢だったが、続く5回に自身の悪送球や押し出し四球などで一挙に5失点。同試合は計8失点（自責3）でノックアウトとなった。



打線も相手先発の栗林良吏ら広島投手陣に無得点に抑え込まれ、DeNAは0－10と完敗を喫した。



DeNAは連休期間の9連戦を4勝4敗1分とし、ここまでの戦績は15勝16敗1分の4位となっている。



























【動画】華麗な一回転スロー、京田の遊撃守備がこちら！

DAZNベースボールの公式Xより













これぞプロ



華麗な一回転

京田陽太 投手を助ける好プレー



⚾️DeNA×広島

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