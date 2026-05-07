千葉ロッテマリーンズは明日5月8日12時00分よりマリーンズオンラインストア限定で横山陸人投手の「3球セーブ」を記念したグッズの受注販売を開始することを発表した。

横山投手は4月29日楽天戦(ZOZO マリンスタジアム)に 9回に6番手として登板し、打者3人を3球で無失点に抑え、セーブを記録。

4月29日の楽天戦(ZOZOマリンスタジアム)に6番ファーストで先発出場した井上外野手は4回裏、楽天先発の前田健太投手よりレフトへソロホームランを放ち、移籍後初ホームランを記録。

1イニングで打者3人を3球で抑えてのセーブは、NPB史上2人目、パ・リーグ史上初となる。

今回販売する記念グッズは、記念Tシャツやフェイスタオルなど計17商品のラインナップ。

横山投手は、まさか3球で試合を終えることができると思っていなかったので、自分自身が一番びっくりしています！3球セーブの記念グッズはなかなかないと思うので、記念にぜひよろしくお願いします！」とコメント。

＜記念グッズ 商品一例＞

・記念ユニホーム(DTF加工/サイズ：S、M、L、O)：17,000円

・フェイスタオル：2,000円

・Tシャツ(カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL) 3,800円

・トートバッグ：4,000円

※全て税込み。

販売はマリーンズオンラインストアにて明日12時00分より5月17日23時59分まで受注。

その他の詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。

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