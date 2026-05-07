大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、メジャーリーグでスター選手の移籍話が出るたびに名前が挙がる球団となっている。今季はピッツバーグ・パイレーツのポール・スキーンズ投手がトレードで放出される噂があり、ドジャースが移籍先の候補に挙げられている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。

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スキーンズはリーグ屈指の投手と評価されており、フリーエージェント（FA）まではまだ複数年を残しているにもかかわらず、すでにトレードの噂が過熱している。その背景には、近年のパイレーツの低迷があるようだ。

そこで、積極的な補強を続けるドジャースは、南カリフォルニア出身であるスキーンズの獲得にも動くと見られている。

スキーンズは2029年シーズンまで球団保有下にあり、その時点で大谷翔平選手は35歳で、山本由伸投手は契約のオプトアウト条項を行使できる立場にある。さらにブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手も契約を満了している可能性が高い。

急浮上したスキーンズの移籍についてレビン氏は「ドジャースは彼をパイレーツから引き抜くために魅力的なオファーを提示したり、FAになる前にトレードを成立させたりするかもしれない」とし、続けて「ここ数年で最も優れた投手の1人を獲得できることになる。ドジャースは常に戦力強化を模索しており、彼はチームに加わる次なるスター候補となるだろう」と言及した。

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