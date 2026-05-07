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ロサンゼルス・ドジャースのタイラー・グラスノー投手は6日（日本時間7日）、ヒューストン・アストロズ戦に先発登板して通算1000奪三振を達成した一方、腰の張りによって早々に降板した。故障歴の多いグラスノーの緊急降板だけに、球団内に緊張が走っている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のロレンツォ・J・レイナ記者が言及した。

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わずか1イニングで降板したグラスノーは試合後、「ただの痙攣だ。高校時代から経験している。ウォーミングアップの1球で違和感が出て、その後もう1球投げた時には前かがみになるのも難しかった」と振り返っている。

しかし、グラスノーは深刻な状態ではないことも強調した。これまでにも何度かあったもので、良くなればすぐに落ち着くものだとし、長引くことはないはずだと話している。

この日はジャック・ドライヤー投手が2番手として緊急登板し、その後もブルペン陣が踏ん張りを見せてドジャースは勝利を手にした。

心配されるグラスノーの状態についてレイナ氏は「彼は、アストロズを12-2で圧倒した試合中、腰の怪我のために降板した。2回が始まる前には、トレーナー陣に合図を送る姿も目撃されていた」と言及した。

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