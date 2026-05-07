大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、アンディ・パヘス外野手が中堅レギュラーの座をがっちりと固めている。それに値するだけの数字も残しているが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、早々に契約延長へ動いてもいいのではと主張している。

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ラッシングは日本時間4月19日、コロラド・ロッキーズとの試合に敗れた後、サイン盗みを疑うような発言をしたとして問題視された。これを皮切りに、「イ・ジョンフ内野手に『くそったれ』と口にする」（同22日）、「死球出塁後、二塁手へ向かってスライディングする」（同24日）、「ミゲル・アマヤ捕手に『デブ野郎』と口走る」（同26日）、「タイムが認められず、ピッチクロック違反で三振になる」（同29日）など騒動が頻発している。

そのラッシングについて、同メディアは「好感度の高いスターが揃うドジャースにあって、彼は『嫌われる理由』を与える存在になりつつある。ここ最近のチームには、ただ存在するだけで相手ファンを刺激するような“悪役”タイプの選手がいなかったが、彼は気づけばその役割を自然と担っている」と指摘。

続けて、「もし相手ファンが彼を悪役扱いするなら、それはそれでいい。それだけ彼が相手の頭の中に入り込んでいる証拠だ。ポジションを勝ち取ろうとしている若手にとって、雑音に耐えて、むしろそれを増幅させるくらいの存在感を示せるのは大きな強みだ」と記している。

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