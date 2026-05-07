バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督が、判定への不満を口にした。

チャンピオンズリーグ（CL）準決勝セカンドレグが6日に行われ、バイエルンはパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦。乱打戦となったファーストレグを4－5で折り返したホームでの一戦は、3分にウスマン・デンベレに先制点を許すと、90＋4分にハリー・ケインのゴールで同点に追いついたが、このまま試合は終了し、2試合合計5－6で敗退となった。

試合後、コンパニ監督はイギリスメディア『TNT Sports』で「選手たちが失望しているのは理解できる。彼らは全力を尽くしたと思うからね。細かい部分で勝敗が決まる試合だった。ここ2年間でPSGと5回対戦し、2勝2敗、そして今回は引き分けだった。毎回このような展開なんだ」と振り返りながら、判定への不満を次のように露わにした。

「2試合を通して審判の判定が下された場面をいくつか見直す必要がある。もちろん、それが全てを正当化するわけではないけど、無視できない要素だ。両方の試合を振り返れば、私たちにとって不利な要素が多すぎたと言えるだろう」

「ハンドボールの状況については、ルールを理解しているつもりだ。最初のものはず彼の体に当たり、それから手に当たった。角度が近かったので、まず体に当たり、それから手に当たったけど、クロスの軌道だったからPKになったとされている」

「2つ目のものは彼（ジョアン・ネヴェス）の手が空中にあり、ボールが当たった。だが、味方が蹴ったボールだったので、PKではなかった。それでも、両方のプレーをよく見れば、少し常識的に考えても、全く馬鹿げていることだ。何が起こったとしても馬鹿げている。試合全体を表しているわけではないけど、結局は1点差の試合だった」

「それから、（ヌーノ・メンデス）2枚目のイエローカードについても私は審判がイエローカードを出したと思った。だけど、すでに1枚出していたことに気づいて退場処分にしたくなかったから、出すのをやめたように感じた。それで彼は反対側を向いたのだと思う。いくつかの角度から映像を見たけど、コンラート・ライマーが手で触れていたようには見えない。彼らは触れたと言っていたけど、私にはわからない」

【ハイライト動画】バイエルンvsパリ・サンジェルマン