楽天は7日、7月18日（土）～20日（月・祝）の西武戦で『イーグルスキッズの夏休み』を開催することになったと発表した。

楽天モバイル 最強パーク宮城の正面広場にはビーチが設置されるほか、グリーンフィールドにはプールやウォータースライダーが出現。さらに、スマイルグリコパークにも毎年大人気の「たきイオンプール」が登場する。

また、今シーズンも同期間を対象に、楽天イーグルスのヒットやホームランで水が大量に噴射される「スプラッシュシート2026」を5月24日（日）から販売。