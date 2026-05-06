「今季最大の“掘り出し物”」村上宗隆、活躍する度に球団評価上昇！？　費…

村上宗隆 最新情報

26歳の村上宗隆内野手が大活躍することによって、シカゴ・ホワイトソックス幹部の評価が上昇しているようだ。他球団とは違う動きを見せたことにより、まるで同球団が天才のように見えると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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村上は今オフ、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示され、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約54億円）の契約を結んだ。

当初は総額2億ドル（約312億円）の長期契約を結ぶとの予測もあったため、それを考えると、非常に控えめな契約に落ち着いたと言える。

その要因について、同紙は「多くの球団が、彼の獲得を見送った理由の一つは、彼が高速球に対応できないという見方があったからだ。

しかし、実際、その見方が間違っていたことが証明されている。

彼は今季、メジャーリーグで唯一、時速98マイル（約158キロ）以上の球速で複数本塁打を放った選手となっている」と分析した。

つまり、リーグの大半のチームが考え過ぎてしまったことで、激しい争奪戦とならず、ホワイトソックスに村上獲得のチャンスが巡ってきたのである。

それを踏まえ、同紙はタイトルに「ホワイトソックスは、村上という今季最大の“掘り出し物”を見つけた」とつけ、

「リーグのほとんどのチームにとって失敗であり、ホワイトソックスにとっては大きな勝利としか言いようがない。

今オフの取引の中で、ホワイトソックスと村上の契約ほど費用対効果の高い取引はほぼ無いと言っても過言ではない。

シカゴの球団幹部は今頃、称賛を受けているに違いない」と評価している。

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