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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は今季、徐々に調子を上げているものの、いまだに期待に応える投球を見せられていない。ブレイク・スネル投手の復帰が近づく中、佐々木をマイナーに降格させて再び調整させるべきとの声があがっている。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のスラブ・クマー・ガタック記者が言及した。

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スネルは左肩疲労からの復帰へ向けて順調にリハビリを進めている。4月には1Aでの登板で32球中21球をストライクとし、その後の登板では3回を失点0、奪三振6を記録した。復帰まであと2度のリハビリ登板が予定されており、5月中にはメジャーへ復帰する見込みのようだ。

そこで、ローテーションの枠を空けるのが誰になるのかが焦点になる。ジャスティン・ロブレスキ投手も候補には挙がるものの、防御率0.56と結果を残しており、降格は難しいと見られている。そのため、現状では佐々木が最も外れやすい立場にあると受け止められている。

さらに、佐々木は球種を磨くためのイニングが必要だが、その場はメジャーではなく3Aかもしれないと指摘されている。

注目の集まる佐々木の起用についてガタック氏は「先月、彼の速球に対して打者は打率.395、本塁打5を記録している。そのため、球団内部では彼をマイナーに送り、復帰に向けた調整をさせる方が良いと考えているようだ」と言及した。

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