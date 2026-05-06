大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、アンディ・パヘス外野手が中堅レギュラーの座をがっちりと固めている。それに値するだけの数字も残しているが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、早々に契約延長へ動いてもいいのではと主張している。

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パヘスはメジャー2年目の昨季にレギュラーとして台頭し、156試合、打率.272、27本塁打、86打点といった数字を残した。今季は4月終了時点では31試合、打率.321、5本塁打、25打点と、昨季から勢いを増している状況だ。

同メディアは「ジアスレチックのジム・ボウデン氏によれば、パヘスはMLB全体でも契約延長の可能性がある選手の一人と見られている。打線の下位からチームを支える存在としてスター級の活躍を見せており、ドジャースとしては手遅れになる前に新契約を結びたいと考える可能性がある」と言及。

続けて、「彼は2030年シーズンまで球団のコントロール下にあるが、このままの活躍を続ければ、その価値はさらに高まっていくのは間違いない。だからこそチームとしては、今のうちに契約延長をまとめた方が得策かもしれない。現時点であれば、今後数年でさらに評価が上がった後に結ぶ契約よりも、比較的低い金額で合意できる可能性があるからだ」と記している。

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