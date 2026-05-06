○ レイズ 3－0 ブルージェイズ ●

＜現地時間5月6日 トロピカーナ・フィールド＞

トロント・ブルージェイズが同地区2位レイズとの敵地3連戦にスイープ負け。岡本和真内野手（29）は「2番・三塁」でフル出場し、6試合連続安打をマークした。

岡本はエース左腕マクラナハンに対する初回の第1打席、ゾーンど真ん中への96.2マイル（約154.8キロ）直球を捉えると、打球速度112.2マイル（約180.6キロ）で三遊間を抜けた痛烈なゴロがそのまま左翼フェンスに到達。この試合最初のチャンスを作ったが、先制点には繋がらなかった。

守備では8回裏、無死一塁の場面で3番カミネロが三塁線へ放った鋭いゴロを横っ飛びで好捕し、素早い送球で一塁アウトに。しかし、この間に走者が得点圏に進むと、一死一、二塁から併殺崩れの二ゴロに二塁手アーニー・クレメントの悪送球が重なり、ダメ押しの3点目を失った。

ブルージェイズは先発左腕パトリック・コービンが6回途中2失点と試合を作るも、打線がわずか4安打に抑え込まれて完封負け。勝率5割復帰に迫ってから4連敗を喫し、借金5に逆戻りとなっている。

岡本は3打数1安打、1四球という内容で、5月に入ってからの全6試合で2出塁以上を記録。今季成績を打率.246、10本塁打、OPS.824としている。