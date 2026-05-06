大谷翔平 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、メジャートップの本塁打を記録し、移籍前の評価を覆している。その中で、ロサンゼルス・ドジャースやニューヨーク・メッツが村上の獲得に動く可能性が浮上した。米メディア『アスロン・スポーツ』のネイト・ルナック記者が言及した。

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ドジャースはこれまで大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手ら日本人スター選手を続々と獲得してきた。村上はメジャーの投手に対応できるかどうか懸念があったため獲得には至らなかったが、ここまで成績を残していることからトレードやフリーエージェント（FA）での獲得が噂されている。

さらに、ナ・リーグ東地区最下位に沈んでいるメッツも打線を復活させるために村上に超大型トレードを提示する可能性が浮上した。球団最高の有望株のジョナ・タン投手を軸としたパッケージをホワイトソックスに提示する可能性があるとも言われている。

村上はNPBで8年間プレーした後、26歳でメジャーに挑戦し、ここまで鮮烈な活躍を見せている。34試合で打率.223、安打27、本塁打13、打点26、OPS.908を記録している。

注目の集まる村上の動向についてルナック氏は「彼は、メッツで一塁手として最も多くの出場機会を得ているものの、OPSが低迷しているマーク・ビエントス内野手の代役となる可能性はある。メッツは過去にも躊躇なく高額契約を結んできたが、村上に関してはその必要はないだろう」と言及した。

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