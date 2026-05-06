大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間26日のシカゴ・カブス戦で、ダルトン・ラッシング捕手が相手のミゲル・アマヤ捕手に暴言を口にしたとして物議を醸した。この件について、当時打席に立っていたニコ・ホーナー内野手が言及した。米メディア『ドジャーブルー』が報じている。

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騒動のきっかけとなったのは、カブスが攻撃していた3回表1死一塁の場面。一塁走者のアマヤは、ラッシングが暴投の処理にもたつく間に二塁進塁を成功させる。このプレーについてSNS上では、ラッシングが『デブ野郎』と口にし、これを聞いた打席のホーナーがラッシングを睨みつける様子が中継カメラに抜かれていたとして物議を醸した。

同メディアは「ホーナーはポッドキャスト番組に出演した際、ラッシングに対してもっと直接的に対応し、同僚を守らなかったことを後悔していると語った」としつつ、「正直に言うと、もう少し直接的に彼に向き合えばよかったと思っている。かなり驚いたし、ちょうど自分の打席の最中でもあったからね。ちょっと不思議な経験だったよ。正直、少し変な気持ちになった」という本人のコメントを紹介。

続けて、「ホーナーはさらに、必ずしもラッシングとフィジカルな衝突を望んでいたわけではないとしつつも、『結局のところ、同僚を守るのが大事だ』と付け加えた。最終的には何も起こらなかったが、4月のラッシングはフィールド上のトラブルがいくつかあっただけに、この発言は大きな注目を集めている」と記している。

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